Mise, 81 milioni di euro per 16 accordi di innovazione e sviluppo nelle Regioni (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano ulteriori 16 accordi per l’innovazione e di programma e sviluppo tra il Mise e le Regioni interessate, al fine di favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico. In particolare, è stato dato il via libera sia a 3 accordi di programma e sviluppo con le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna e Lombardia, Veneto, sia a 13 accordi per l’innovazione con le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro delloeconomico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano ulteriori 16per l’e di programma etra ile leinteressate, al fine di favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca edi rilevante impatto tecnologico. In particolare, è stato dato il via libera sia a 3di programma econ leBasilicata, Emilia-Romagna e Lombardia, Veneto, sia a 13per l’con leAbruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, ...

