Miozzo (Cts): 'Io avrei riaperto la scuola già settimane fa' (Di lunedì 30 novembre 2020) Ecco il giudizio sul ritorno a scuola del coordinatore del Cts Agostino Miozzo, rilasciato a La Stampa , è categorico: 'Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Ecco il giudizio sul ritorno adel coordinatore del Cts Agostino, rilasciato a La Stampa , è categorico: 'Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le ...

Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, si dice "solidale con i ragazzi, fanno bene a protestare. Scenderei in piazza con loro" ...

"Vorrei scendere in piazza e protestare con gli studenti", dice Miozzo

Il coordinatore del Cts: "Il diritto alla scuola dovrebbe essere un imperativo nel nostro Paese" AGI - "Ho la posta elettronica invasa da messaggi di genitori che mi raccontano le difficoltà e i dramm ...

Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, si dice "solidale con i ragazzi, fanno bene a protestare. Scenderei in piazza con loro" ...