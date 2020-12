Minacce e insulti sui social per la calciatrice che si è rifiutata di omaggiare Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena è una calciatrice spagnola di 24 anni il cui nome sta facendo il giro del mondo dopo che la giovane si è rifiutata di partecipare al minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. In tutto il mondo le squadre di calcio stanno osservando un minuto di silenzio per la morte della leggenda ma la ragazza ha scelto di protestare contro l’omaggio a quello che era un uomo violento a modo suo: le foto la ritraggono seduta a gambe incrociate e di spalle mentre le sue compagne di squadra stanno omaggiando Maradona. Sui social sono in molto ad aver supportato la scelta ma altrettanti l’hanno criticata fino ad arrivare alle Minacce di morte. È raccapricciante leggere i commenti rivolti contro #PaulaDapena, privi di nesso logico dalla sua “commemorazione”. Il fatto che non abbia voluto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Paula Dapena è unaspagnola di 24 anni il cui nome sta facendo il giro del mondo dopo che la giovane si èdi partecipare al minuto di silenzio per Diego Armando. In tutto il mondo le squadre di calcio stanno osservando un minuto di silenzio per la morte della leggenda ma la ragazza ha scelto di protestare contro l’omaggio a quello che era un uomo violento a modo suo: le foto la ritraggono seduta a gambe incrociate e di spalle mentre le sue compagne di squadra stanno omaggiando. Suisono in molto ad aver supportato la scelta ma altrettanti l’hanno criticata fino ad arrivare alledi morte. È raccapricciante leggere i commenti rivolti contro #PaulaDapena, privi di nesso logico dalla sua “commemorazione”. Il fatto che non abbia voluto ...

