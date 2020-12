Milano. Un nuovo spazio culturale di aggregazione nascerà nella struttura dell’ex mercato in QT8 (Di martedì 1 dicembre 2020) Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del CASVA, il Centro alti studi per le arti visive, che sorgerà nel quartiere QT8 al posto dell’ex mercato comunale coperto ai piedi del Monte Stella. Il progetto, stimato in circa 7,35 milioni di euro, trasformerà lo stabile abbandonato tra via Isernia e piazza Santa Maria nascente nella nuova sede e archivio del CASVA, che oggi è ospitato in alcuni locali del Castello Sforzesco, con un’ampia parte predisposta per ospitare le iniziative del quartiere. “Comincia da qui la nuova vita dell’ex mercato comunale nel quartiere QT8 – ha commentato l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli -. Abbiamo già messo in sicurezza e illuminato l’area e prevediamo di avviare il cantiere la prossima estate. Si tratta di un progetto molto ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del CASVA, il Centro alti studi per le arti visive, che sorgerà nel quartiere QT8 al postocomunale coperto ai piedi del Monte Stella. Il progetto, stimato in circa 7,35 milioni di euro, trasformerà lo stabile abbandonato tra via Isernia e piazza Santa Maria nascentenuova sede e archivio del CASVA, che oggi è ospitato in alcuni locali del Castello Sforzesco, con un’ampia parte predisposta per ospitare le iniziative del quartiere. “Comincia da qui la nuova vitacomunale nel quartiere QT8 – ha commentato l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli -. Abbiamo già messo in sicurezza e illuminato l’area e prevediamo di avviare il cantiere la prossima estate. Si tratta di un progetto molto ...

