Milano. I vigili di quartiere al fianco degli anziani contro le truffe (Di lunedì 30 novembre 2020) Proseguono le attività della Polizia locale al servizio delle persone anziane per metterle in guardia dalle truffe più comuni e fornire loro gli strumenti migliori per prevenirle e contrastarle. È entrato in attività un nuovo servizio grazie all’impegno dei vigili di quartiere di tutti i municipi della città. “Una nuova iniziativa, dopo gli incontri organizzati lo scorso anno, che si adatta all’attuale impossibilità di organizzare momenti in presenza dedicati alle persone più anziane – commenta la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. L’obiettivo è sempre quello, partendo dalla conoscenza di casi e modalità di raggiro, di ridurre il rischio di incappare in truffe, oltre a ricordare a tutte le persone potenzialmente a rischio che non sono sole e che denunciare ed essere aiutati è possibile e molto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 30 novembre 2020) Proseguono le attività della Polizia locale al servizio delle persone anziane per metterle in guardia dallepiù comuni e fornire loro gli strumenti migliori per prevenirle e contrastarle. È entrato in attività un nuovo servizio grazie all’impegno deididi tutti i municipi della città. “Una nuova iniziativa, dopo gli incontri organizzati lo scorso anno, che si adatta all’attuale impossibilità di organizzare momenti in presenza dedicati alle persone più anziane – commenta la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. L’obiettivo è sempre quello, partendo dalla conoscenza di casi e modalità di raggiro, di ridurre il rischio di incappare in, oltre a ricordare a tutte le persone potenzialmente a rischio che non sono sole e che denunciare ed essere aiutati è possibile e molto ...

TTNHEC : RT @UffailnickA: @RegLombardia 119 morti A Milano fuori dai bar capannelli di persone che bevono birre e aperitivi belli ammassati Non un c… - UffailnickA : @Corriere Ma, qui a Milano son tutti fuori dai bar a bere in gruppo Non un controllo Un cambiamento sarebbe vedere… - UffailnickA : @RegLombardia 119 morti A Milano fuori dai bar capannelli di persone che bevono birre e aperitivi belli ammassati N… - LuceverdeMilano : ?????#Milano Servizio Vigili di quartiere ?? al fianco degli anziani contro le truffe ? Spiegheranno alcuni sempl… - GabryContessa : @patriziamolina @P_M_1960 @raffaelebarki @ignaziomarino esiste, orchestrato dai vigili urbani. alla fine, dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano vigili Coronavirus a Milano, 33 vigili positivi e 105 in isolamento precauzionale La Repubblica Milano. I vigili di quartiere al fianco degli anziani contro le truffe

Proseguono le attività della Polizia locale al servizio delle persone anziane per metterle in guardia dalle truffe più comuni e fornire loro gli strumenti ...

Luminarie e alberi, il Natale dal centro alla periferia

Le luminarie di un Natale diverso iniziano ad accedersi da domani. Sono feste con tante rinunce per le regole anti-Covid: senza gli Oh Bej! Oh Bej!, i mercatini, il concertone in piazza Duomo, ...

Proseguono le attività della Polizia locale al servizio delle persone anziane per metterle in guardia dalle truffe più comuni e fornire loro gli strumenti ...Le luminarie di un Natale diverso iniziano ad accedersi da domani. Sono feste con tante rinunce per le regole anti-Covid: senza gli Oh Bej! Oh Bej!, i mercatini, il concertone in piazza Duomo, ...