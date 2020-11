Milano e Torino: vie dello shopping prese d'assalto. Cirio: 'Stop agli assembramenti' (Di lunedì 30 novembre 2020) Polemiche dopo il primo giorno di riapertura di molte attività in Piemonte e Lombardia, uscite dalla zona rossa. Il governatore piemontese chiede 'Interventi vigorosi' per evitare che la folla si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 novembre 2020) Polemiche dopo il primo giorno di riapertura di molte attività in Piemonte e Lombardia, uscite dalla zona rossa. Il governatore piemontese chiede 'Interventi vigorosi' per evitare che la folla si ...

MediasetTgcom24 : Milano e Torino, riaprono i negozi: folla nelle vie dello shopping #shopping - juventusfc : ?????? ????????NZ????N?? ?????? DOMANI riaprono gli #JuventusStore di Torino e Milano! ?? - capuanogio : Bella iniziative della #Juventus: i dirigenti 'cedono' una buona parte delle loro ferie residue per evitare ai lavo… - mimmomaiello : RT @ilriformista: Shopping di #Natale, polemiche per caos e assembramenti a #Torino e #Milano: “Folla inaccettabile” - ArturoBrugherio : #Torino e #Milano: “Allarme affollamenti per lo shopping” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Torino HTTP/1.1 Server Too Busy