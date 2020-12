Milano, chiude il Megastore Mondadori di via Marghera: la libreria paga anche la crisi covid (Di martedì 1 dicembre 2020) chiude il Megastore Mondadori di via Marghera a Milano. Il 2020 piazza un altro dei suoi 'colpi', vuoi per la pademia , vuoi per la crisi economica conseguente. Questa volta a pagarne le spese è una ... Leggi su milanotoday (Di martedì 1 dicembre 2020)ildi via. Il 2020 piazza un altro dei suoi 'colpi', vuoi per la pademia , vuoi per laeconomica conseguente. Questa volta arne le spese è una ...

bitcoin_ita : Per Il Fatto Quotidiano #Bitcoin è solo l'ombra della borsa? - Milano_Events : Chiude lo storico megastore Mondadori di via Marghera - - FRANCESCOLARDIN : Novembre da record per le borse. Milano chiude il mese a + 23%. Il bitcoin “vede” i 20mila dollari… - clikservernet : Novembre da record per le borse. Milano chiude il mese a + 23%. Il bitcoin “vede” i 20mila dollari - Noovyis : (Novembre da record per le borse. Milano chiude il mese a + 23%. Il bitcoin “vede” i 20mila dollari) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano chiude HTTP/1.1 Server Too Busy