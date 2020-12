Milan, Ibrahimovic: “Mai persa la passione. Non tutti reggono la mia pressione” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ritorno al Milan ha riportato prepotentemente in auge Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si conferma un fuoriclasse di primissimo livello e la sua fame di vittorie non sembra essersi ancora esaurita. Il giocatore ha concesso un’intervista alla UEFA in cui ha parlato del suo momento con il club Milanese: “La prima domanda che mi hanno fatto quando sono tornato al Milan era relativa a tutti gli ex che erano tornati qui e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero nella loro prima esperienza. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho risposto semplicemente che non ho mai perso la passione per ciò che faccio. Ogni volta che scendo in campo, mi sento come un bambino che mangia una caramella per la prima volta. Ho capito che il pallone è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ritorno alha riportato prepotentemente in auge Zlatan. L’attaccante svedese si conferma un fuoriclasse di primissimo livello e la sua fame di vittorie non sembra essersi ancora esaurita. Il giocatore ha concesso un’intervista alla UEFA in cui ha parlato del suo momento con il clubese: “La prima domanda che mi hanno fatto quando sono tornato alera relativa agli ex che erano tornati qui e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero nella loro prima esperienza. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho risposto semplicemente che non ho mai perso laper ciò che faccio. Ogni volta che scendo in campo, mi sento come un bambino che mangia una caramella per la prima volta. Ho capito che il pallone è ...

