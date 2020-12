Migranti | stop multe salate a Ong e più accoglienza

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - Il decretosupera il primo 'scoglio' della fiducia alla Camera, e si avvia verso la conversione in legge, che deve avvenire entro il 20 dicembre, pena la decadenza. L'ultimo passaggio toccherà al Senato. Il provvedimento, che modifica i decreti Salvini in tema di immigrazione, e introduce il daspo per i violenti della movida, è fortemente osteggiato dal centrodestra, in particolar modo dalla Lega. Dopo una lunga 'gestazione', a causa delle divisioni interne alla maggioranza, il decreto ha visto la luce a fine ottobre, subendo alcune modifiche durante l'esame in commissione, dove le opposizioni hanno tentato di rallentarne l'esame mettendo in atto un duro ostruzionismo. Diverse le novità rispetto alla normativa introdotta dai due decreti Sicurezza: niente piùmilionarie alle Ong, viene ampliato il sistema di ...