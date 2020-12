Meteo | le previsioni di martedì 1 dicembre

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 novembre 2020) La settimana appena iniziata avrà caratteristiche tipicamente invernali. L'arrivo del freddo e di precipitazioni intense favorirà la neve anche in pianura. Daun nucleo freddo di origini polari si addosserà sulle Alpi e quindi si addentrerà nell’area mediterranea. Le prime piogge interesseranno le regioni tirrenichementre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari. Da mercoledì entrerà in scena il freddo invernale. Al Nord la neve è attesa la neve fino in pianura sul basso Piemonte, sull'Emilia e sul Veneto, poi nel corso della giornata a quote collinari. Al Centro le piogge saranno battenti su gran parte delle regioni, ma soprattutto sul Lazio dove sono attesi nubifragi. Nella giornata di giovedì la fase più cruenta del maltempo si sposterà al Sud con altri nubifragi sulle coste ioniche e tirreniche.Temperature in caloLe ...