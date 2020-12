Meteo Italia Lungo Termine | MALTEMPO preoccupante e ripetuto

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 30 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Abbiamo vissuto un fine settimana tragico. Dopo l’alluvione di Ottobre, che colpì come ricorderete Piemonte e Liguria, è toccato alla Sardegna. Lo sapevamo, il ciclone mediterraneo avrebbe scaricato al suolo ingenti quantità di pioggia in pochissimo tempo e i territori con maggiori criticità idrogeologiche ne hanno risentito. Purtroppo anche stavolta si è pagato pegno in termini di vite umane ed è quel che più fa male. Ciò detto, è bene non abbassare la guardia perché è imminente un’altra ondata di. Stavolta colpirà un po’ tutte le regioni, stavolta verrà causato da un vortice freddo che a contatto col Mediterraneo scaverà un minimo ciclonico particolarmente cattivo. Caleranno le temperature, nevicherà forte in alcune zone del Norde pioverà altrettanto forte in varie zone dello ...