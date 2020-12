Meteo: dopo la Sardegna violento tornado a Catania, il video dei danni (Di lunedì 30 novembre 2020) Il maltempo che ha flagellato parte del sud e delle isole ha raggiunto anche Catania dove si è formato un tornado di grande dimensioni. dopo la Sardegna, è toccato alla Sicilia dovere affrontare il maltempo che ha flagellato soprattutto il sud e il centro Italia. Nel nuorese è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna che era scomparsa dopo la tremenda alluvione di ieri. E’ stato individuato dai soccorsi della Protezione civile, e trasportato al cimitero di Bitti. La donna era uscita di casa sabato mattina, mentre si trovava a pochi passi dalla sua abitazione, una violenta cascata di acqua e fango l’ha travolta, trascinandola per centinaia di metri. La donna, Lia Orunesu, è la terza vittima dell’alluvione. Giuseppe Mannu, allevatore di 55 anni, è morto dopo ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Il maltempo che ha flagellato parte del sud e delle isole ha raggiunto anchedove si è formato undi grande dimensioni.la, è toccato alla Sicilia dovere affrontare il maltempo che ha flagellato soprattutto il sud e il centro Italia. Nel nuorese è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna che era scomparsala tremenda alluvione di ieri. E’ stato individuato dai soccorsi della Protezione civile, e trasportato al cimitero di Bitti. La donna era uscita di casa sabato mattina, mentre si trovava a pochi passi dalla sua abitazione, una violenta cascata di acqua e fango l’ha travolta, trascinandola per centinaia di metri. La donna, Lia Orunesu, è la terza vittima dell’alluvione. Giuseppe Mannu, allevatore di 55 anni, è morto...

