Messi-Inter, Laporta: 'Nel 2006 rifiutai un'offerta da 250 milioni!' (Di lunedì 30 novembre 2020) Di Messi all'Inter se ne è parlato tanto, quest'estate, quando Leo sembrava sul punto di lasciare Barcellona. Non se ne è fatto niente, perché la Pulce ha deciso alla fine di non lasciare il club che ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 novembre 2020) Diall'se ne è parlato tanto, quest'estate, quando Leo sembrava sul punto di lasciare Barcellona. Non se ne è fatto niente, perché la Pulce ha deciso alla fine di non lasciare il club che ...

sportal_it : Da Barcellona: 'Rifiutati 250 milioni dall'Inter per Messi' - SpazioInter : Laporta sgancia la bomba: 'Nel 2006 l'Inter ha offerto 250 mln per Messi!' - - sportli26181512 : Laporta: 'Moratti mi offrì 250 milioni per Messi all'Inter, ma rifiutai!': Laporta: 'Moratti mi offrì 250 milioni p… - emgy3 : RT @Gazzetta_it: Clamoroso #Laporta: '#Moratti mi offrì 250 milioni per #Messi all'#Inter, ma rifiutai!' #Barcellona - Gazzetta_it : Clamoroso #Laporta: '#Moratti mi offrì 250 milioni per #Messi all'#Inter, ma rifiutai!' #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Inter HTTP/1.1 Server Too Busy