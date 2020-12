Messa di Natale, l'Ue raccomanda: 'No agli assembramenti'. E dalla Chiesa nessuna opposizione (Di lunedì 30 novembre 2020) Niente assembramenti alle messe di Natale : a chiederlo è la Commissione europea , che nelle linee guida che saranno pubblicate mercoledì sulle misure anti-Covid in vista delle festività natalizie ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Nientealle messe di: a chiederlo è la Commissione europea , che nelle linee guida che saranno pubblicate mercoledì sulle misure anti-Covid in vista delle festività natalizie ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non capisco che cosa cambi fra la messa di Natale delle dieci e quella di mezzanotte, come se si preparas… - trash_italiano : Me li immagino i fedeli infuriati per la messa di Natale CHE CAMBIANO UMORE E SI SENTONO CONFORTATI DAL FATTO CHE I… - Adnkronos : Messa Natale alle 22, Meluzzi: 'Offesa all'intelligenza umana' - LoSplendido : RT @jimmomo: I comunisti propongono una patrimoniale, un'altra... La massima autorità dei cattolici, in totale sintonia, dice che 'il dirit… - Owl36350444 : RT @ilgiornale: cola una bozza della Commissione europea: Bruxelles pronto a sconsigliare del tutto o quasi la Messa di Natale. Vescovi chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Natale HTTP/1.1 Server Too Busy