Mes: Pd, 'basta propaganda, su Gualtieri parole inaccettabili' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina abbiamo superato il segno. Abbiamo ascoltato parole forti che riteniamo inaccettabili, con minacce e accuse gravi rivolte al ministro dell'Economia. Un vero e proprio terrorismo psicologico e un allarmismo ingiustificato. Invitiamo l'esponente della Lega, Claudio Borghi, a scusarsi delle sue affermazioni e riportiamo il dibattito al merito e al contenuto concreto". Così Piero De Luca, capogruppo Dem in commissione Politiche europee alla Camera, a margine dell'audizione del ministro Roberto Gualtieri. "Oggi stiamo semplicemente discutendo della riforma di un trattato, il Mes, che è attualmente già in vigore. Chi si dichiara contrario in via pregiudiziale e ideologica alla sua riforma migliorativa tecnica e procedurale sta affermando che preferisce tenerlo così com'è ora. Parliamo di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina abbiamo superato il segno. Abbiamo ascoltatoforti che riteniamo, con minacce e accuse gravi rivolte al ministro dell'Economia. Un vero e proprio terrorismo psicologico e un allarmismo ingiustificato. Invitiamo l'esponente della Lega, Claudio Borghi, a scusarsi delle sue affermazioni e riportiamo il dibattito al merito e al contenuto concreto". Così Piero De Luca, capogruppo Dem in commissione Politiche europee alla Camera, a margine dell'audizione del ministro Roberto. "Oggi stiamo semplicemente discutendo della riforma di un trattato, il Mes, che è attualmente già in vigore. Chi si dichiara contrario in via pregiudiziale e ideologica alla sua riforma migliorativa tecnica e procedurale sta affermando che preferisce tenerlo così com'è ora. Parliamo di uno ...

