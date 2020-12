Mes, ma chi volete prendere ancora in giro? Ecco perché il No di Conte è sempre stato Sì (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra una supercazzola e l’altra, il governo continua a spianare la strada verso il Mes. L’ultima, eclatante, l’ha sparata Vittorio Crimi del M5S: “La riforma del Mes e il suo utilizzo, l’eventualità di farvi ricorso, sono due elementi totalmente distinti. Una distinzione chiara e sostanziale. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese non ha alcuna necessità di farvi ricorso. Al Contempo non intendiamo adottare un approccio ostruzionistico e non impediremo l’approvazione delle modifiche al trattato, rispetto alle quali pure non mancano i rilievi, così da consentire ad altri paesi l’eventuale ricorso allo strumento”. Tradotto? Crimi compra la macchina ma non la usa. Ma non è tutto… Sostanzialmente questo è l’ennesimo balletto dato in pasta a elettori ignari e commentatori asserviti che certifica come il No al Mes da parte del governo è sempre ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra una supercazzola e l’altra, il governo continua a spianare la strada verso il Mes. L’ultima, eclatante, l’ha sparata Vittorio Crimi del M5S: “La riforma del Mes e il suo utilizzo, l’eventualità di farvi ricorso, sono due elementi totalmente distinti. Una distinzione chiara e sostanziale. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese non ha alcuna necessità di farvi ricorso. Almpo non intendiamo adottare un approccio ostruzionistico e non impediremo l’approvazione delle modifiche al trattato, rispetto alle quali pure non mancano i rilievi, così da consentire ad altri paesi l’eventuale ricorso allo strumento”. Tradotto? Crimi compra la macchina ma non la usa. Ma non è tutto… Sostanzialmente questo è l’ennesimo balletto dato in pasta a elettori ignari e commentatori asserviti che certifica come il No al Mes da parte del governo è...

borghi_claudio : A me piacerebbe parlare solo di MES ma questo poveretto va accompagnato da chi lo può aiutare. Un imprenditore di P… - borghi_claudio : ??ATTENZIONE! se uno pensa si possa dire 'diciamo sì alla riforma ma non lo prendiamo' non ha capito NULLA. La rifo… - borghi_claudio : Ci vogliono morti. E invece di essere uniti c'è chi fra di noi è già pronto per aprire le porte ai sicari. #Mes - marcellone8 : RT @Dany16850064: Dice @vitocrimi : 'Non ostacoleremo la riforma tanto a noi il MES non serve' E se il prossimo governo cambiasse idea chi… - AlTocqueville : RT @Mario_DAloisio: Il M5S si dichiara contrario al Mes, ma non ne impedisce la riforma (in negativo), perché tanto non vi ricorreremo (e c… -

