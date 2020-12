Mes, Gualtieri: “Ecco le richieste del governo per la riforma del trattato. Agirò per difendere l’interesse dell’Italia all’Eurogruppo” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Vorrei ricordare che la riforma del trattato è stata finalizzata dal governo precedente. Carta canta. E che l’impatto di un accordo sui mercati sarebbe molto negativo invece se fosse bloccato da un veto, soprattutto un veto dell’Italia, che sarebbe in violazione dell’indirizzo parlamentare”. È uno dei passaggi dell’attesa audizione del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sulle trattative di modifiche del Meccanismo europeo di stabilità. “La mia posizione finale sarà in linea con le indicazioni del Parlamento: il mandato per me è estremamente chiaro e Agirò per difendere gli interessi dell’Italia”, afferma Gualtieri che elenca quali saranno le richieste del governo italiano al tavolo europeo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Vorrei ricordare che ladelè stata finalizzata dalprecedente. Carta canta. E che l’impatto di un accordo sui mercati sarebbe molto negativo invece se fosse bloccato da un veto, soprattutto un veto, che sarebbe in violazione dell’indirizzo parlamentare”. È uno dei passaggi dell’attesa audizione del ministro dell’Economia, Roberto, sulle trattative di modifiche del Meccanismo europeo di stabilità. “La mia posizione finale sarà in linea con le indicazioni del Parlamento: il mandato per me è estremamente chiaro epergli interessi”, affermache elenca quali saranno ledelitaliano al tavolo europeo: ...

