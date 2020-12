Mercato Juventus, affare da 50 milioni: CR7 porta il talento portoghese (Di lunedì 30 novembre 2020) Mercato Juventus – Cristiano Ronaldo insieme all’ausilio dell’agente Jorge Mendes potrebbero essere decisivi per l’arrivo di Ruben Neves alla Juventus. Il connazionale di CR7 è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Un colpo in canna che potrebbe costare intorno ai 50 milioni di euro. A riportare l’indiscrezioni ci pensa, come sempre, ‘Don Balon’, che dalla Spagna annuncia la trattativa per portare il portoghese del Wolverhampton in bianconero. Mercato Juventus, CR7 porta Ruben Neves Il cinque volte Pallone d’Oro bianconero vuole come suo prossimo compagno, sempre alla ricerca competitiva ai massimi livelli, Ruben Neves, il portoghese che attualmente milita al Wolverhampton in Premier ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020)– Cristiano Ronaldo insieme all’ausilio dell’agente Jorge Mendes potrebbero essere decisivi per l’arrivo di Ruben Neves alla. Il connazionale di CR7 è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Un colpo in canna che potrebbe costare intorno ai 50di euro. A rire l’indiscrezioni ci pensa, come sempre, ‘Don Balon’, che dalla Spagna annuncia la trattativa perre ildel Wolverhampton in bianconero., CR7Ruben Neves Il cinque volte Pallone d’Oro bianconero vuole come suo prossimo compagno, sempre alla ricerca competitiva ai massimi livelli, Ruben Neves, ilche attualmente milita al Wolverhampton in Premier ...

