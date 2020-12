Mastella risponde a Maglione: “Dichiarazione totalmente prive di senso” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Dalle dichiarazioni inflazionate e prive di senso politico di Maglione si capisce come mai i CinqueStelle anche da noi abbiano dilapidato un patrimonio elettorale”. Così il leader di Noi Campani e sindaco di Benevento Clemente Mastella in risposta al deputato dei cinque stelle che l’aveva accusato di considerare Benevento un ripiego funzionale ad altre ambizioni . “L’ultima falsa trovata, ma al peggio non c’è mai fine – aggiunge Mastella – sarebbe quella di una mia volontà di ritornare in Parlamento. Sono stato in Parlamento, anzi nei parlamenti, per quarant’anni. Amo la città di Benevento e di recente ho annunciato che mi ricandiderò alla carica di sindaco per completare il percorso amministrativo avviato quasi cinque anni. Non tornerei in Parlamento – conclude il leader di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Dalle dichiarazioni inflazionate edi senso politico disi capisce come mai i CinqueStelle anche da noi abbiano dilapidato un patrimonio elettorale”. Così il leader di Noi Campani e sindaco di Benevento Clementein risposta al deputato dei cinque stelle che l’aveva accusato di considerare Benevento un ripiego funzionale ad altre ambizioni . “L’ultima falsa trovata, ma al peggio non c’è mai fine – aggiunge– sarebbe quella di una mia volontà di ritornare in Parlamento. Sono stato in Parlamento, anzi nei parlamenti, per quarant’anni. Amo la città di Benevento e di recente ho annunciato che mi ricandiderò alla carica di sindaco per completare il percorso amministrativo avviato quasi cinque anni. Non tornerei in Parlamento – conclude il leader di ...

Benevento – “Dalle dichiarazioni inflazionate e prive di senso politico di Maglione si capisce come mai i CinqueStelle anche da noi abbiano dilapidato un patrimonio elettorale”. Così il leader di Noi ...

Guerino Gazzella nominato vicesegretario di “Noi Campani”

In data 29/11/2020 l’On. Clemente Mastella ha annunciato l’organigramma regionale del movimento “Noi Campani” nominandomi vicesegretario regionale. «Ringrazio l’On. Mastella per la rinnovata fiducia - ...

