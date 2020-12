Marina La Rosa denuncia a Domenica Live | «Il mio compagno da ragazza ha tentato di investirmi»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 30 novembre 2020) «Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore». Inizia così il post con cuiLaha raccontato in un post sui social, in un post, le violenze subite. Ora, per approfondire la situazione e spiegare l’accaduto e anche le emozioni provate Laha scelto. Il racconto passa per lividi, graffi, violenze, bugie dette per nascondere le vere cause di quelle ferite ai genitori e “giustificazioni” che dava a se stessa. «Appena rientravo in casa, andavo in bagno , cercavo di sistemarmi. Dicevo che i segni erano graffi del gatto. Ero molto ...