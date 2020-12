Marina La Rosa choc a “Domenica Live”: «Sangue sul viso. Il mio ex cercò di investirmi…» (Di lunedì 30 novembre 2020) Marina La Rosa ospite nel salotto di “Domenica Live” ha parlato di una sua esperienza in gioventù che le ha fatto parecchio male. Da Barbara D’Urso l’ex gieffina ha denunciato le violenze subite da un suo ex: «Appena rientravo in casa, andavo in bagno, cercavo di sistemarmi. Dicevo che i segni erano graffi del gatto. Ero molto giovane, oggi non potrebbe capitarmi più», ha dichiarato il volto noto della tv. Abusi e prepotenze che passavano attraverso graffi, calci, pugni e insulti. leggi anche l’articolo —> Marina La Rosa ferocemente attaccata su Instagram: «Invecchiata veramente male!» Già sui social Marina La Rosa aveva parlato di questa doloRosa parentesi: una confessione arrivata nel giorno dell’eliminazione della violenza ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020)Laospite nel salotto diha parlato di una sua esperienza in gioventù che le ha fatto parecchio male. Da Barbara D’Urso l’ex gieffina ha denunciato le violenze subite da un suo ex: «Appena rientravo in casa, andavo in bagno, cercavo di sistemarmi. Dicevo che i segni erano graffi del gatto. Ero molto giovane, oggi non potrebbe capitarmi più», ha dichiarato il volto noto della tv. Abusi e prepotenze che passavano attraverso graffi, calci, pugni e insulti. leggi anche l’articolo —>Laferocemente attaccata su Instagram: «Invecchiata veramente male!» Già sui socialLaaveva parlato di questa doloparentesi: una confessione arrivata nel giorno dell’eliminazione della violenza ...

