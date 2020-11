Marialaura ha baciato un altro? Brosio non si lascia intimorire e la bacia in diretta

(Di lunedì 30 novembre 2020) Paoloè stato tradito dalla giovanissima fidanzata? Intv il giornalista non sie ladifronte a tutti.tradito dalla fidanzata? La risposta del presunto amante su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Marialaura baciato

A Live – Non è la D’Urso Paolo Brosio e la sua nuova giovanissima fidanzata, Marialaura De Vitis, hanno avuto un acceso scontro con un imprenditore di nome Diego che sosterrebbe di avere le prove che ...Tornano in studio Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura, per un nuovo confronto con il noto impreditore milanese che dice di aver baciato la ragazza, mentre il ...