Maria Teresa Ruta | la sorpresa di Gian Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 5 video

Stasera, 30 novembre 2020, nel corso della ventiduesima puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Maria Teresa Ruta ha ricevuto la visita a sorpresa del figlio Gian Amedeo, il secondogenito nato dal matrimonio con Amedeo Goria. Madre e figlio, visibilmente emozionati, si sono incontrati fuori dalla celeberrima passerella del reality di Canale 5 (Qui, il video): Gian Amedeo: "Sono qui. Sai già quanto conta e vale. Ti ho visto giù. Avevi dei sensi di colpa perché non sei riuscita a stare tanto tempo con me. Non devi averli. Ci hai trasmesso tanti valori, la passione e la professionalità, la volontà, il desiderio di affrontare ogni avversità, di petto e di sorriso. Sono qui ...

StefanoGuerrera : Maria Teresa Ruta sa fare la televisione. #GFVip - __kindhearted : RT @axxocean: A MARIA TERESA NON GLIENE FREGA NIENTE DI COME APPARE, VESTITO ROSA E PLAID VERDE PISELLO IO LA AMO ALLA FOLLIA #GFVIP - badevere : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta si alza, si mette una ghiarlanda sugli occhi e inizia a ballare “Too Good At Goodbyes” di Sam Smith. #GFVI… - francyriki : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta vede Gianamedeo #GFVIP - francyriki : RT @oocgfvip5: La corsa di Maria Teresa Ruta #GFVIP -

