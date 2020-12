Maria Monsé attacca Maria Teresa Ruta: “Mi copia! Vuole assomigliarmi” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tenetevi forte! Maria Monsé è tornata a colpire e stavolta il suo mirino è centrato su Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello VIP non viene lasciata in pace nemmeno all’esterno della casa più spiata d’Italia e ancora una volta tutto questo accade anche per ragioni sentimentali che le riguardano. Le scintille tra la Monsé e la Ruta sono scoccate due anni fa, durante la partecipazione della Monsé al Grande Fratello VIP. Maria Teresa si sarebbe scagliata contro la Monsé affermando che lei in realtà non sarebbe una buona madre. Oltre a criticare l’esposizione di sua figlia Perla Maria sui social sostenendo ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020) Tenetevi forte!è tornata a colpire e stavolta il suo mirino è centrato su. La concorrente del Grande Fratello VIP non viene lasciata in pace nemmeno all’esterno della casa più spiata d’Italia e ancora una volta tutto questo accade anche per ragioni sentimentali che le riguardano. Le scintille tra lae lasono scoccate due anni fa, durante la partecipazione dellaal Grande Fratello VIP.si sarebbe scagliata contro laaffermando che lei in realtà non sarebbe una buona madre. Oltre a criticare l’esposizione di sua figlia Perlasui social sostenendo ...

gossipblogit : Maria Monsé attacca Maria Teresa Ruta: “Mi copia! Vuole assomigliarmi” - Novella_2000 : Maria Monsè tuona contro Maria Teresa Ruta: ‘Vuole assomigliarmi’ - msocialmagazine : Maria Monsè attacca Maria Teresa Ruta: “Lei si cotona i capelli per copiare me e riconquistare Amedeo! Non ha mai d… - ORGband : @Maria_Monse_Of Sei grandiosa!?? - Notiziedi_it : Salvatore Paravia: “Io geloso di Amedeo Goria perché ha ancora mire su mia moglie Maria Monsè” -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsé HTTP/1.1 Server Too Busy