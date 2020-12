Marche: Confindustria-Intesa Sanpaolo, le opportunità su cui puntare per rilancio (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancona, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Un incontro per tracciare le opportunità su cui puntare per il rilancio e lo sviluppo del tessuto produttivo delle Marche, una mappa delle 'traiettorie di futuro' in grado di portare l'economia regionale ad una solida ripresa di fronte alle difficoltà della crisi sanitaria e delle relative misure di contenimento. Questo quanto al centro del webinar organizzato da Confindustria Marche e Intesa Sanpaolo, che ha visto la partecipazione anche del mondo istituzionale regionale. Dopo l'introduzione ai lavori da parte di Claudio Schiavoni (presidente di Confindustria Marche), Gregorio De Felice (chief economist Intesa Sanpaolo) ha portato all'attenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ancona, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Un incontro per tracciare lesu cuiper ile lo sviluppo del tessuto produttivo delle, una mappa delle 'traiettorie di futuro' in grado di portare l'economia regionale ad una solida ripresa di fronte alle difficoltà della crisi sanitaria e delle relative misure di contenimento. Questo quanto al centro del webinar organizzato da, che ha visto la partecipazione anche del mondo istituzionale regionale. Dopo l'introduzione ai lavori da parte di Claudio Schiavoni (presidente di), Gregorio De Felice (chief economist) ha portato all'attenzione ...

jobsocialeu : Un incontro per tracciare le opportunità su cui puntare per il rilancio e lo sviluppo del tessuto produttivo delle… - Agenparl : Comunicato Stampa - Assemblea Privata Confindustria Marche Nord - Territoriale Pesaro Urbino - - TV7Benevento : Marche: Confindustria-Intesa Sanpaolo, le opportunità su cui puntare per rilancio... - lanuovariviera : Massimiliano Bachetti è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche - Pino__Merola : Confindustria: Bachetti guiderà Giovani imprenditori Marche -