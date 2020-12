Maradona: una settimana prima di morire cadde e batté la testa. La psichiatra: “Chiari segni di astinenza dopo le dimissioni dalla clinica” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’avvocato della sua ex infermiera: «Nessuno lo portò in ospedale». La dottoressa: «dopo le dimissioni Diego presentava segnali da astinenza da sostanze» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 30 novembre 2020) L’avvocato della sua ex infermiera: «Nessuno lo portò in ospedale». La dottoressa: «leDiego presentava segnali dada sostanze»

