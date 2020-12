Maradona, "omicidio colposo". Indagato il medico personale (Di lunedì 30 novembre 2020) Paolo Manzo Il dottor Luque accusato dalla famiglia: ha firmato le dimissioni dall'ospedale e non ha garantito assistenza Rischia l'arresto per omicidio colposo il neurologo Leopoldo Luque, l'ultimo dottore che aveva in cura Maradona, dopo che ieri la Polizia argentina ha fatto irruzione nel suo studio medico di Belgrano, quartiere chic di Buenos Aires, e a casa sua, ad Adrogué, nell'hinterland capitolino. Due raid in contemporanea, durati cinque ore, con molto materiale sequestrato: un cellulare, due notebook, due quaderni con dentro fogli sparsi un po' ovunque. «La storia medica di Maradona è una cartella disordinata con studi clinici, esami di laboratorio e rapporti di diverse specialità, per un totale di circa 100 fogli», hanno raccontato fonti che hanno preso parte ai due ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Paolo Manzo Il dottor Luque accusato dalla famiglia: ha firmato le dimissioni dall'ospedale e non ha garantito assistenza Rischia l'arresto peril neurologo Leopoldo Luque, l'ultimo dottore che aveva in cura, dopo che ieri la Polizia argentina ha fatto irruzione nel suo studiodi Belgrano, quartiere chic di Buenos Aires, e a casa sua, ad Adrogué, nell'hinterland capitolino. Due raid in contemporanea, durati cinque ore, con molto materiale sequestrato: un cellulare, due notebook, due quaderni con dentro fogli sparsi un po' ovunque. «La storia medica diè una cartella disordinata con studi clinici, esami di laboratorio e rapporti di diverse specialità, per un totale di circa 100 fogli», hanno raccontato fonti che hanno preso parte ai due ...

Agenzia_Ansa : Indagato Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando #Maradona #ANSA - Fede_Spera86 : Leggo che il medico personale di Maradona è stato indagato per omicidio colposo. Ora, con tutto il rispetto per il… - tm_us_channel : RT @MondoMercati: Maradona, indagato medico personale per omicidio colposo. Messi dedica gol al Pibe de oro - TendenzaMercati : RT @MondoMercati: Maradona, indagato medico personale per omicidio colposo. Messi dedica gol al Pibe de oro - carlacasu : RT @CitizenPost: Il medico di Maradona indagato per omicidio colposo -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona omicidio HTTP/1.1 Server Too Busy