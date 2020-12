Maradona, Marchesi ricorda Diego: “Vi racconto suo trasferimento a Napoli, tutto sul nostro primo incontro” (Di lunedì 30 novembre 2020) "Con me, Diego non ha mai saltato un allenamento. Si divertiva tanto col pallone che non voleva mai andar via".Esordisce così Rino Marchesi, il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona, intervenuto ai microfoni del 'Giornale.it'. Dopo il dolore e lo shock per la sua improvvisa morte - El Pibe de Oro è deceduto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa -, restano i ricordi e i bei momenti trascorsi in compagnia del Diez. Marchesi, è certamente uno dei tanti testimoni di quello storico trasferimento che trasformò Napoli nell'ombelico del mondo e aggiunse un diamante preziosissimo ad un campionato già ricco ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) "Con me,non ha mai saltato un allenamento. Si divertiva tanto col pallone che non voleva mai andar via".Esordisce così Rino, ilallenatore italiano diArmando, intervenuto ai microfoni del 'Giornale.it'. Dopo il dolore e lo shock per la sua improvvisa morte - El Pibe de Oro è deceduto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa -, restano i ricordi e i bei momenti trascorsi in compagnia del Diez., è certamente uno dei tanti testimoni di quello storicoche trasformònell'ombelico del mondo e aggiunse un diamante preziosissimo ad un campionato già ricco ...

