Maradona, l'ultimo messaggio poche ore prima dell'infarto. Inquietante: sapeva che la fine era vicina? (Di lunedì 30 novembre 2020) L'ultimo audio conosciuto di Diego Armando Maradona prima di morire. Il programma Secretos Verdaderos del canale argentino America Tv pubblica il messaggio che il Pibe de Oro scomparso mercoledì scorso a 60 anni per arresto cardiaco a inviato poche ore prima della tragedia a Mario, il nuovo fidanzato di Veronica Ojeda, ultima compagna di Diego e madre del suo ultimogenito Dieguito Fernando. "Ciao Mario sono Diego - si presenta Maradona con voce già commossa -, so che ti sembrerà incredibile ma Vero la vedo bene e mi ha detto che è con te. Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo (si riferisce al figlio, ndr), che non ha eguali. Guarda che io ho molti bambini, ma questo mi toglierà gli ultimi capelli grigi. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) L'audio conosciuto di Diego Armandodi morire. Il programma Secretos Verdaderos del canale argentino America Tv pubblica ilche il Pibe de Oro scomparso mercoledì scorso a 60 anni per arresto cardiaco a inviatoorea tragedia a Mario, il nuovo fidanzato di Veronica Ojeda, ultima compagna di Diego e madre del suogenito Dieguito Fernando. "Ciao Mario sono Diego - si presentacon voce già commossa -, so che ti sembrerà incredibile ma Vero la vedo bene e mi ha detto che è con te. Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo (si riferisce al figlio, ndr), che non ha eguali. Guarda che io ho molti bambini, ma questo mi toglierà gli ultimi capelli grigi. Un ...

