Maradona | la risposta shock di Ferlaino a Cabrini | “Quel giocatore della Juventus che si è suicidato…”

Leggi su mediagol

(Di martedì 1 dicembre 2020) Corradoe laad Antonio, ecco l’ultimo audio whatsapp di Diego: “Abbi cura di Veronica e del mio Dieguito”L'ex presidente del Napoli che ebbe la grande abilità di portare in azzurro Diego Armando, ha pianto la scomparsa improvvisa del 'Pibe de Oro'. L'ex patron del club partenopeo era molto legato al calciatore argentino e non ha digerito le parole pronunciate qualche giorno fa dal terzino campione del Mondo che aveva dichiarato: "Se avesse giocato nella Juve e non nel Napoli, sarebbe ancora vivo". Dopo queste dichiarazioni scottanti è arrivata la replica diche ci è andato giù pesante nel corso dell'intervista concessa a Rai News 24., il dolore del fratello Hugo: “Chi ha sbagliato deve ...