Maradona Junior contro Cruciani e Parenzo: "Pregate di non incrociarmi mai" (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il figlio del Pibe de Oro, Diego Maradona Jr, replica alle parole pronunciate dai giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo nel loro programma radiofonico. A pochi giorni dalla scomparsa di Diego i due l'avevano apostrofato con farsi del tipo "assurdo piangere un calciatore cocainomane". Affermazioni che, anche se smentite dallo stesso Cruciani, hanno mandato su tutte le fuori il figlio di Maradona che tramite una storia su Instagram ha invitato i due a pregare, augurandosi di non incontrare mai i due tra i corridoi degli studi Mediaset. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

