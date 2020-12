Maradona, indagato per omicidio colposo il medico curante Leopoldo Luque (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuova svolta nelle indagini sulla morte dell’ex numero 10 Il 25 novembre a soli 60 anni Diego Armando Maradona si è spento nella sua Argentina a causa di una crisi cardiorespiratoria. Leggi anche: Il saluto del mondo sportivo a Diego Armando Maradona. Il San Paolo si illumina La questione non è però chiusa, anzi. La magistratura argentina ha aperto una indagine e disposto una perquisizione della casa e dell’ufficio del medico personale dell’argentino, Leopoldo Luque. Secondo quanto sostiene la stampa locale e in particolare modo la “Nacion”, il medico sarebbe indagato con l’accusa di omicidio colposo: reo di aver compito alcune irregolarità nel ricovero domiciliare dell’ex numero 10 del Napoli. A ordinare le perquisizione ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Nuova svolta nelle indagini sulla morte dell’ex numero 10 Il 25 novembre a soli 60 anni Diego Armandosi è spento nella sua Argentina a causa di una crisi cardiorespiratoria. Leggi anche: Il saluto del mondo sportivo a Diego Armando. Il San Paolo si illumina La questione non è però chiusa, anzi. La magistratura argentina ha aperto una indagine e disposto una perquisizione della casa e dell’ufficio delpersonale dell’argentino,. Secondo quanto sostiene la stampa locale e in particolare modo la “Nacion”, ilsarebbecon l’accusa di: reo di aver compito alcune irregolarità nel ricovero domiciliare dell’ex numero 10 del Napoli. A ordinare le perquisizione ...

petergomezblog : Maradona, “il medico personale indagato per omicidio colposo”. Perquisizioni nella sua casa e nell’ufficio - WelfareNetwork : Indagato per omicidio colposo il medico personale di Maradona - serenel14278447 : Ipotesi omicidio colposo, indagato il medico di Maradona - 361_magazine : Si indaga sulla morte di #Maradona - FerraraLiberato : RT @87Tv2: Maradona, indagato medico personale per omicidio colposo: perquisita la casa -