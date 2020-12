Maradona, indagato il medico al centro del giallo della morte di Diego (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli ultimi giorni e soprattutto le ultime ore in vita di Diego Armando Maradona sono piene di buchi, misteri e omissioni. Al centro del possibile mistero c’è il medico che lo ha seguito negli ultimi anni. La casa e la clinica del dottor Leopoldo Luque, sono stare perquisite. L’inchiesta aperta vuole chiarire se ci siano state irregolarità o errori nelle ultime giornate del Pibe de Oro, quando era ricoverato a casa dopo l’intervento per un edema cerebrale il 3 novembre. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli ultimi giorni e soprattutto le ultime ore in vita di Diego Armando Maradona sono piene di buchi, misteri e omissioni. Al centro del possibile mistero c’è il medico che lo ha seguito negli ultimi anni. La casa e la clinica del dottor Leopoldo Luque, sono stare perquisite. L’inchiesta aperta vuole chiarire se ci siano state irregolarità o errori nelle ultime giornate del Pibe de Oro, quando era ricoverato a casa dopo l’intervento per un edema cerebrale il 3 novembre.

