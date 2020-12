Maradona, il sospetto nelle parole dell’infermiera: dopo l’operazione cadde sbattendo la testa ma… (Di lunedì 30 novembre 2020) Morte di Maradona, l’ultimo sospetto arriva dalle parole dell’infermiera. Diego Armando Maradona non c’è più. Eppure la sua morte improvvisa continua a suscitare dubbi e sospetti, alimentando voci che non fanno altro che alzare l’asticella della mancanza di rispetto. Un inaccettabile strascico di commenti e indiscrezioni che accrescono, di ora, i retroscena che continuanano a fiorire a profusione in spregio di dolore e doveroso silenzio. Morte Maradona, nelle parole dell’infermiera l’ultimo sospetto A partire dalla patria del Pibe de Oro, l’Argentina, dove continuano a spuntare scoop o presunti tali sulla morte dell’intramontabile numero 10 del calcio mondiale. Avvenuta improvvisamente all’età di 60 anni per un arresto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Morte di, l’ultimoarriva dalle. Diego Armandonon c’è più. Eppure la sua morte improvvisa continua a suscitare dubbi e sospetti, alimentando voci che non fanno altro che alzare l’asticella della mancanza di rispetto. Un inaccettabile strascico di commenti e indiscrezioni che accrescono, di ora, i retroscena che continuanano a fiorire a profusione in spregio di dolore e doveroso silenzio. Mortel’ultimoA partire dalla patria del Pibe de Oro, l’Argentina, dove continuano a spuntare scoop o presunti tali sulla morte dell’intramontabile numero 10 del calcio mondiale. Avvenuta improvvisamente all’età di 60 anni per un arresto ...

Che la morte di Maradona non avrebbe lasciato solo le lacrime di dolore di un intero popolo, quello argentino, e di un intero mondo, quello del calcio, era apparso chiaro sin dalle prime ore che hanno ...

L’infermiera Gisela rivela: Diego ha battuto la testa 7 giorni prima della morte. La psichiatra Agustina svela: era in crisi, avevo raccomandato di monitorarlo h 24 ...

