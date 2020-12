Maradona | il ricordo di Maria Teresa Ruta | Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 1 dicembre 2020) Stasera, lunedì 30 novembre 2020, durante la ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Alfonso Signorini ha avvisato i concorrenti della morte di Diego Armandoa 60 anni.ha avuto un legame speciale con il calciatore argentino (di cui conserva una foto). E’ stata una delle poche giornaliste a poter intervistare il Pibe de Oro appena sbarcato in Italia per giocare nel Napoli:: “Diego Armando l’ho visto tante volte. Ci siamo incrociati sui campi di calcio. Ci siamo visti privatamente. I fotografi non ci hanno mai beccato. Eravamo amici. Devo a lui l’inizio della mia carriera sulla carta stampata. Ha fatto venti palleggi con un limone, è stata la copertina de La Gazzetta dello Sport. Era un signore, carinissimo. Lui aveva il pallone incollato al piede. Era ...