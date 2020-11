Maradona, il primo allenatore in Italia: “Era un genio. Napoli città sbagliata per lui? No, ma….” (Di lunedì 30 novembre 2020) Rino Marchesi, primo allenatore di Diego Armando Maradona in Italia, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport per descrivere il Pibe de Oro da lui conosciuto. In campo ma anche a livello umano.Parla il mistercaption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="649" Maradona (getty images)/caption"Il suo approccio? Con stima e simpatia. Ci siamo sempre trovati in sintonia. Sul modo di lavorare, sull'alimentazione. Poi stima e simpatia sono durate per anni. Mi son sempre tenuto informato sulle sue condizioni", ha detto Rino Marchesi. "Io ho allenato anche Platini e quando l'ho allenato non era più lo stesso. Cosa aveva di diverso? Platini un fuoriclasse. Maradona un genio, un fenomeno. Ce ne sono pochi di giocatori che possono essere ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Rino Marchesi,di Diego Armandoin, ha parlato a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport per descrivere il Pibe de Oro daconosciuto. In campo ma anche a livello umano.Parla il mistercaption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="649"(getty images)/caption"Il suo approccio? Con stima e simpatia. Ci siamo sempre trovati in sintonia. Sul modo di lavorare, sull'alimentazione. Poi stima e simpatia sono durate per anni. Mi son sempre tenuto informato sulle sue condizioni", ha detto Rino Marchesi. "Io ho allenato anche Platini e quando l'ho allenato non era più lo stesso. Cosa aveva di diverso? Platini un fuoriclasse.un, un fenomeno. Ce ne sono pochi di giocatori che possono essere ...

matteograndi : Era il primo degli dei e a volte l’ultimo degli uomini. E questo incantesimo lo rendeva unico. Da oggi nel calcio c… - mariocalabresi : La scritta sul muro del cimitero dopo il primo scudetto di #Maradona “Cosa vi siete persi”. @ancarot oggi su… - rtl1025 : ?? 'E' il nostro passato che se ne va': è stato il primo commento di #MichelPlatini alla morte di Diego Armando… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Tango argentino nel nome di Diego: show nel futuro stadio Maradona - ItaSportPress : Maradona, il primo allenatore in Italia: 'Era un genio. Napoli città sbagliata per lui? No, ma....' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona primo Il primo gol in Italia di Maradona, Pellicanò era in porta: "Boato da pelle d'oca, il San Paolo veniva giù" ArezzoNotizie Milan, Costacurta a Sky incendia la polemica: tifosi in rivolta

Il Milan è primo in classifica. Con e senza Ibra ... il 4-0 rifilato dal Napoli alla Roma nella notte di e per Maradona, il Club, talk di approfondimento di Sky Sport, analizza il magic moment del ...

Il Napoli e la maglia dedicata a Maradona

Il Napoli scende in campo per ricordare Diego Armando Maradona. E lo fa indossando una maglia speciale che era stata pensata già un anno fa insieme a ...

Il Milan è primo in classifica. Con e senza Ibra ... il 4-0 rifilato dal Napoli alla Roma nella notte di e per Maradona, il Club, talk di approfondimento di Sky Sport, analizza il magic moment del ...Il Napoli scende in campo per ricordare Diego Armando Maradona. E lo fa indossando una maglia speciale che era stata pensata già un anno fa insieme a ...