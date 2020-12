‘Maradona’ è anche il soprannome più inflazionato del giornalismo sportivo. Ecco la lista (Di lunedì 30 novembre 2020) Il lessico del giornalista sportivo che si occupa di calcio è spesso infarcito di soprannomi affibbiati ai giocatori più talentuosi. Il più inflazionato è quello che ha per sublime modello Maradona: sono una valanga. Eccovi una lista (incompleta) secondo criteri geografici. Europa Maradona dei Carpazi – Gheorghe Hagi Maradona dei Balcani – Blaž Sliškovi? Maradona dei Balcani – Zvonimir Vukic (Serbia) Maradona dei Balcani – Edvin Murati (Albania) Maradona dei Balcani – Dejan Savicevic Maradona di Leningrado – Alexander Kanischev Il Maradona del Salento – Fabrizio Miccoli Il Maradona del Bosforo – Emre Belozoglu Maradona del Kosovo – Fadil Muriqi O Maradona das Antas – Márcio Sousa Maradona d’Italia – Gianfranco Zola Maradona d’Inghilterra – Paul Gascoigne Maradona dell’East End – Joe Cole The ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Il lessico del giornache si occupa di calcio è spesso infarcito di soprannomi affibbiati ai giocatori più talentuosi. Il piùè quello che ha per sublime modello Maradona: sono una valanga.vi una(incompleta) secondo criteri geografici. Europa Maradona dei Carpazi – Gheorghe Hagi Maradona dei Balcani – Blaž Sliškovi? Maradona dei Balcani – Zvonimir Vukic (Serbia) Maradona dei Balcani – Edvin Murati (Albania) Maradona dei Balcani – Dejan Savicevic Maradona di Leningrado – Alexander Kanischev Il Maradona del Salento – Fabrizio Miccoli Il Maradona del Bosforo – Emre Belozoglu Maradona del Kosovo – Fadil Muriqi O Maradona das Antas – Márcio Sousa Maradona d’Italia – Gianfranco Zola Maradona d’Inghilterra – Paul Gascoigne Maradona dell’East End – Joe Cole The ...

