Maradona, chi è l’ex moglie Claudia Villafañe: il grande amore e i tradimenti (Di lunedì 30 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Ma cosa sappiamo sull’ultima donna della sua vita, Claudia Villafañe? Claudia Villafañe è tra le tante donne della vita di Diego Armando Maradona, stella del calcio deceduto il 25 novembre per un arresto cardiaco a sessant’anni. Leggi anche–> Morte Maradona: negligenza e abbandono, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Diego Armandoè morto lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Ma cosa sappiamo sull’ultima donna della sua vita,è tra le tante donne della vita di Diego Armando, stella del calcio deceduto il 25 novembre per un arresto cardiaco a sessant’anni. Leggi anche–> Morte: negligenza e abbandono, per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

capuanogio : #Gattuso che dice 'capisco l'affetto per #Maradona ma c'è troppa gente in giro senza mascherine' è semplicemente un… - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - SabrinaSalerno : I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. #CiaoDiego ?? Forever #Maradona - ValNap1926 : @gnappo1897 @persemprecalcio @jo19N26 @la_rossonera @leleadani @FrancescoRoma78 Ma tu al max puoi essere di Beneven… - antonio_anro : @lucabalestrier3 @CucchiRiccardo Io non rosico per niente, sono della Juve ed ho vinto tutto nel mondo. Poi io ho v… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona chi HTTP/1.1 Server Too Busy