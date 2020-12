Maradona, calciatrice rifiuta il minuto di silenzio: «Era uno stupratore» (Di lunedì 30 novembre 2020) La calciatrice spagnola Paula Dapena ha deciso di sedersi a terra, con le spalle voltate verso la tribuna, rifiutandosi di partecipare al minuto di silenzio per la morte di Diego Armando Maradona. Il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 novembre 2020) Laspagnola Paula Dapena ha deciso di sedersi a terra, con le spalle voltate verso la tribuna,ndosi di partecipare aldiper la morte di Diego Armando. Il...

sportli26181512 : '#Maradona un violentatore': calciatrice rifiuta il minuto di silenzio: Paula Dapena, che gioca del Viajes Interria… - ilriformista : Paula #Dapena, la calciatrice che rifiuta il minuto di silenzio per #Maradona: “Era un violentatore” - _SiGonfiaLaRete : Calciatrice rifiuta di omaggiare #Maradona - magicaGrmente22 : Maradona, calciatrice rifiuta il minuto di silenzio: «Era uno stupratore» - andrevalli1 : a quanto pare una calciatrice non ha osservato il minuto di silenzio per Maradona. i commenti sotto la notizia son… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona calciatrice HTTP/1.1 Server Too Busy