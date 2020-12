Mara Venier, paura improvvisa al rientro a casa: “Che spavento” – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Per Mara Venier c’è un ritorno a casa sua diverso dal solito, dopo la puntata di ‘Domenica In’ del 29 novembre. Lei ci mostra cosa è accaduto. Ancora una volta Mara Venier torna a casa dopo la consueta puntata della settimana di ‘Domenica In’. Ed ancora una volta ‘Zia Mara’ veste in realtà i panni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Perc’è un ritorno asua diverso dal solito, dopo la puntata di ‘Domenica In’ del 29 novembre. Lei ci mostra cosa è accaduto. Ancora una voltatorna adopo la consueta puntata della settimana di ‘Domenica In’. Ed ancora una volta ‘Zia’ veste in realtà i panni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AlfonsoBonafede : Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - zazoomblog : Mara Venier nonna innamorata: il video con il marito Nicola e il nipote Iaio conquista tutti - #Venier #nonna… - LavaClaudio : RT @AlfonsoBonafede: Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - silvia42665524 : RT @DelpapaMax: La merdosa gente ha da ridire perché non si è esibito in uno scafandro. Andate affanculo tutti, psicopatici @renatozer0 htt… - GHERARDIMAURO1 : -