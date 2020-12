**Manovra: Orfini, 'ritirare emendamento? nemmeno per sogno'** (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La patrimoniale? “Siamo in un momento di gravissima crisi, l'idea di chiedere un contributo a chi ha di più non mi sembra una bestemmia. Mi pare anzi una norma moderata, altro che Matteo Salvini, che ha parlato di crimine”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico. Ritirerete questo emendamento? “nemmeno per sogno, l'emendamento resta e poi il Parlamento farà la sua valutazione". Può passare? "Noi contiamo di convincere un po' di persone, le cose cambiano, anche quando dicevo di abolire i decreti sicurezza mi dicevano di no e poi...". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La patrimoniale? “Siamo in un momento di gravissima crisi, l'idea di chiedere un contributo a chi ha di più non mi sembra una bestemmia. Mi pare anzi una norma moderata, altro che Matteo Salvini, che ha parlato di crimine”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Matteo, deputato del Partito Democratico. Ritirerete questo? “per, l'resta e poi il Parlamento farà la sua valutazione". Può passare? "Noi contiamo di convincere un po' di persone, le cose cambiano, anche quando dicevo di abolire i decreti sicurezza mi dicevano di no e poi...".

