(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La proposta di una patrimoniale per fronteggiare la crisi che incalza è “”, tanto che “ero già contrario in ‘tempi di pace'”. Lo dice il ministro agli Affari esteri Luigi Di, ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

GazzettinoL : Spunta fuori una Patrimoniale Manovra, nel passaggio parlamentare spunta la richiesta di una patrimoniale;Di Maio… - Andrea59749012 : RT @GiorgiaMeloni: Su 7 mila emendamenti presentati alla manovra di Conte, Gualtieri, Di Maio, Renzi e Speranza, quasi 3 mila arrivano dai… - zazoomblog : Manovra: Di Maio patrimoniale inaccettabile sempre stato contrario - #Manovra: #patrimoniale #inaccettabile - TV7Benevento : Manovra: Di Maio, 'patrimoniale inaccettabile, sempre stato contrario'... - Oriana62711197 : RT @GiorgiaMeloni: Su 7 mila emendamenti presentati alla manovra di Conte, Gualtieri, Di Maio, Renzi e Speranza, quasi 3 mila arrivano dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Maio

TGCOM

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La proposta di una patrimoniale per fronteggiare la crisi che incalza è "inaccettabile", tanto che "ero già contrario in 'tempi di pace'". Lo dice il ministro agli Affari e ...La saga della patrimoniale ritorna e questa volta con una proposta da parte di alcuni esponenti del Pd e Leu per colpire patrimoni sopra i 500.000€.