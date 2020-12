Mandzukic rifiuta anche la Premier League | molti tifosi della Juve sperano nel suo ritorno

Leggi su bufale

(Di martedì 1 dicembre 2020) A distanza di alcune settimane dall’ultimo “bollettino” in merito, arrivano ulteriori aggiornamenti a proposito di Mario. In giornata, infatti, l’attaccante croato hato una proposta da parte dell’Aston Villa, e di conseguenza la possibilità di approdare in. Ne ha parlatoTutto. Tanto è bastato per alimentare le voci su un possibileallase al momento non c’è ancora una trattativa tra le parti. Articolo originale suNonostante il mercato si sia concluso, lantus potrebbe ritrovare un vecchio condottiero del passato che ha regalato numerose gioie al popolo bianconero e stiamo parlando di Mario. ...