Manchester United | una Instagram stories inguaia Cavani | rischia 3 turni di squalifica

Leggi su mediagol

(Di lunedì 30 novembre 2020) Guai in vista per Edinson.Porta la firma di Edinsonla terza vittoria del, agguantata sul campo del Southampton. Nonostante la formazione di Solsakjaer fosse sotto di due gol, l'uruguaiano è riuscito a ribaltare la gara con un assist a Bruno Fernandes e una splendida doppietta messa a segno messa a segno nel finale. Dopo l'entusiasmante vittoria contro il Southampton, il giocatore ha condiviso una storia suin cui ha scritto la parola "Negrito" riferita a un tifoso.Nonostante il post sia stato immediatamente rimosso,comunque subire unadi 3 giornate. La parola in questione era la stessa usata dal compagno di nazionale Luis Suárez contro Patrice Evra durante una partita tra Liverpool e ...