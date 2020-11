Maire Tecnimont, compenso aggiuntivo di 500 milioni a progetto Amur (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Tecnimont, controllata di Maire Tecnimont e capogruppo di maggioranza del Consorzio comprendente MT Russia LLC, Sinopec Engineering Group Co che sta lavorando al Contratto di Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione dell’Amur Gas Processing Plant – UI&O, ha siglato un accordo con il cliente JSC NIPIgazperabotka stipulando un valore aggiuntivo per l’accelerazione dei lavori necessaria a ridurre gli impatti generati dalla pandemia Covid-19. Il compenso aggiuntivo ammonta a circa 500 milioni di euro, pari al 12,8% del valore complessivo del contratto originario comunicati al mercato. L’impianto di trasformazione del gas di Amur – UI&O, un progetto che il Gruppo Maire ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –, controllata die capogruppo di maggioranza del Consorzio comprendente MT Russia LLC, Sinopec Engineering Group Co che sta lavorando al Contratto di Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione dell’Gas Processing Plant – UI&O, ha siglato un accordo con il cliente JSC NIPIgazperabotka stipulando un valoreper l’accelerazione dei lavori necessaria a ridurre gli impatti generati dalla pandemia Covid-19. Ilammonta a circa 500di euro, pari al 12,8% del valore complessivo del contratto originario comunicati al mercato. L’impianto di trasformazione del gas di– UI&O, unche il Gruppo...

