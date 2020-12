Mai dette e mai pensate Conte ammonisce il Corriere | quelle parole su Di Maio e Renzi che lo mettono in difficoltà

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppesi scaglia contro Il. Nel mirino l'articolo pubblicato nella giornata di lunedì 30 novembre, dove il quotidiano di via Solferino dà conto di un colloquio con il premier. All'interno non solo le ipotesi al vaglio del governo sul Recovery plan, ma anche la questione rimpasto (che il presidente del Consiglio non vorrebbe in alcun modo) e quella più spinosa: Luigi Di. "In merito al colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe, pubblicato suldella Sera, si precisa che l'unico tema trattato è stato il Recovery Plan. Tutte le altre ricostruzioninute nell'articolo, incluserelative al c.d. rimpasto e al ruolo di Luigi Die Matteo, non solo non corrispondono a ...