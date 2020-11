Lutto nel mondo della cultura. L’Italia perde un grande maestro: “Se ne va un pezzo di storia” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il mondo della cultura è in Lutto. Il più importante dei critici letterari italiani se n’è andato a 81 anni. Aveva lavorato soprattutto su Italo Svevo e Marcel Proust, ma nell’ambiente sono noti diversi suoi saggi sulla critica e la letteratura. Nel 1997 ha vinto il Premio Natalino Sapegno e il Premio Cesare Musatti. Si è occupato in particolare di Umberto Saba, Italo Svevo, Marcel Proust, Stendhal, Honoré de Balzac, Edmond e Jules de Goncourt, Giovanni Boccaccio, Salimbene de Adam, Federico De Roberto, Giuseppe Verdi, Arrigo Boito (e in genere di libretti d’opera), Bruno Barilli, Italo Calvino (in particolare della sua raccolta di fiabe italiane).



