Lutto nel cinema Italiano: è deceduto per covid (Di lunedì 30 novembre 2020) "Gomorra non sarà più la stessa". Con queste parole, scritte a conclusione di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'attore Salvatore Esposito annuncia la scomparsa di Gianni, ispettore di produzione della famosissima serie tv targata Sky Atlantic e tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, morto a causa del Coronavirus. L'attore che interpreta uno dei protagonisti, Genny Savastano, scrive: "Ciao Gianni, grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni. Eri uno di quei lavoratori che faceva di tutto affinché il set fosse sempre nelle condizioni migliori. Sin dalla prima stagione sei stato un grande sostegno per tutti noi, in ogni momento potevamo contare su di te". In ricordo di Gianni, ispettore di produzione anche per il film "L'Immortale", spin off di Gomorra incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, anche l'attore che ne veste i panni, Marco ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 novembre 2020) "Gomorra non sarà più la stessa". Con queste parole, scritte a conclusione di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'attore Salvatore Esposito annuncia la scomparsa di Gianni, ispettore di produzione della famosissima serie tv targata Sky Atlantic e tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, morto a causa del Coronavirus. L'attore che interpreta uno dei protagonisti, Genny Savastano, scrive: "Ciao Gianni, grazie per quello che hai fatto per tutti noi in questi anni. Eri uno di quei lavoratori che faceva di tutto affinché il set fosse sempre nelle condizioni migliori. Sin dalla prima stagione sei stato un grande sostegno per tutti noi, in ogni momento potevamo contare su di te". In ricordo di Gianni, ispettore di produzione anche per il film "L'Immortale", spin off di Gomorra incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, anche l'attore che ne veste i panni, Marco ...

DUVAFerdinando : RT @Dona55863244: @chetempochefa @robertosaviano Come psicoterapeuta napoletana sono stata sorpresa che in questa settimana anche nel mio s… - Gemma09871393 : RT @GenCar5: 1/2 In questi giorni di lutto per Maradona la colonna sonora è stata soprattutto la #cumbia 'la mano de diós', emotivissima, c… - micheledeblasis : Trovare un uomo intelligente, sincero e giusto nel mondo del calcio come Rino #Gattuso non è semplice. Le sue paro… - Dona55863244 : @chetempochefa @robertosaviano Come psicoterapeuta napoletana sono stata sorpresa che in questa settimana anche nel… - FedPugilistica : Lutto nel mondo della boxe: E’ morto l’ex Pugile Pro Ezio Raggini ?? -