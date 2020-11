L'uomo che ha previsto il picco a novembre: "Un piano trasporti o ci sarà la terza ondata" (Di lunedì 30 novembre 2020) "A gennaio avremo solo 70mila casi attivi. Ma servono misure per garantire la riapertura delle scuole: più autobus e lezioni al pomeriggio" Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) "A gennaio avremo solo 70mila casi attivi. Ma servono misure per garantire la riapertura delle scuole: più autobus e lezioni al pomeriggio"

GassmanGassmann : La Sardegna devastata dagli effetti dei cambiamenti climatici.Siamo all’inizio di un processo che sarà sempre più f… - pdnetwork : 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l’uomo giusto al posto giusto'. Quelle che leggete sono le parole… - marcoconterio : Un momento di una sacralità profonda. Haka degli #AllBlacks per accompagnare #Maradona nell'ultimo viaggio 'Questo… - AngeloAiraghi2 : Il fatto che l'uomo sappia distinguere il giusto dallo sbagliato prova la sua superiorità intellettuale sulle altre… - zelmira1624 : qui per ricordare che un uomo 'cattivo' non si rivels col primo pugno ma con la prima minaccia/frase -

Ultime Notizie dalla rete : uomo che Suicida in carcere l'uomo che uccise e decapitò l'amica promoter Rai News Sulmona, padre di due figli sparisce da casa: trovato impiccato a un ulivo. Ipotesi suicidio

Un uomo di cinquanta anni di Capestrano (L'Aquila) è stato trovato impiccato ieri mattina ad un albero di ulivo nelle campagne circostanti il paese. Secondo i carabinieri ...

Ubriaco, aggredì i poliziotti Dai domiciliari al carcere

Nella giornata di sabato, gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di sorveglianza di Bologna nei confro ...

Un uomo di cinquanta anni di Capestrano (L'Aquila) è stato trovato impiccato ieri mattina ad un albero di ulivo nelle campagne circostanti il paese. Secondo i carabinieri ...Nella giornata di sabato, gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di sorveglianza di Bologna nei confro ...