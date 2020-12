L’ultimo attacco di Boko Haram ci ricorda che l’Africa è il nuovo fronte del jihadismo

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sono almeno 110 i lavoratori agricoli uccisi in una risaia a poca distanza dalla città di Maiduguri, nello stato nigeriano settentrionale di Borno, dai miliziani del gruppo jihadista, in una tragedia che riporta all’attenzione l’attività di questo gruppo nell’area del lago Ciad e l’aumento dell’attività dei gruppi jihadisti nella regione del Sahel dopo che l’Isis ha perso tutto il suo territorio in Siria e Iraq. Sabato 28 novembre, un gruppo di miliziani diha fatto irruzione in una risaia a Koshobe, a pochi chilometri da Maiduguri, arrivando a bordo di motociclette e compiendo un massacro premeditato. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media, molti dei contadini, che provenivano dal vicino stato di Sokoto, sono stati legati e sgozzati. Le prime cifre del massacro parlavano di 40 ...